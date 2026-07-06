В новом сезоне «Кинолето УБРиР» обещает показать своих зрителей на большом экране

Фото: пресс-служба УБРиР

В парке Маяковского стартовал пятый сезон «Кинолето УБРиР». В день открытия посмотреть фильм «Стиляги» в сопровождении джазового биг-бенда и танцевального шоу пришло более тысячи горожан. Перед первым сеансом по сложившейся традиции команда RUDA Games провела Киноквиз, в котором самые внимательные и активные зрители получили эксклюзивный мерч с символикой «Кинолета УБРиР».

К началу показа фильма «Стиляги» на кинолуге почти не осталось свободных мест: были заняты все шезлонги, опытные зрители стелили принесенные с собой пледы. Живой оркестр и артисты, танцующие в нарядных костюмах буги-вуги, погружали зрителей атмосферу конца пятидесятых года прошлого века, года и происходит действие фильма.

Фото: пресс-служба УБРиР

- И мы, и парк Маяковского прикладываем много усилий, чтобы каждый год «Кинолето УБРиР» становилось все интереснее. Ведь это наш любимый проект. Предыдущие сезоны показали, что и горожане полюбили этот фестиваль. И гости Екатеринбурга, находясь в парке Маяковского, с удовольствием сюда приходят. «Кинолето» является проявлением философии УБРиР – банк с человеческим лицом. Мы хотим давать людям не только качественные финансовые продукты, скорость и надежность, но и позитивные эмоции от взаимодействия с банком, — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Изюминкой пятого сезона станет проект Алексея Рыжкова, известного уральского художника и автора «Нарисованного Екатеринбурга». В течение всего сезона он будет приходить на сеансы и делать зарисовки, которые в день закрытия «Кинолета УБРиР» покажут на большом экране.

Директор парка Маяковского Павел Зубакин поблагодарил Уральский банк реконструкции и развития за поддержку фестиваля на протяжении всех пяти лет.

Фото: пресс-служба УБРиР

- Спасибо большое Алексею Долгову за то, что в своё время банк поддержал инициативу и не отпускает нас уже пять лет. В этом году у нас юбилей — пять лет с момента, когда впервые в парке Маяковского на лугу появилось «Кинолето». Этот формат сформировал новую реальность на этой локации в летний сезон. Год назад мы впервые реализовали классную идею — озвучили «Человека-амфибию» с помощью живого оркестра. В этом году в дополнение к оркестру у нас ещё и танцевальное сопровождение. Фильм «Стиляги» славится не только классным мюзиклом, но и танцами, так что сегодня у нас такое комбо: и видео, и танцы, и живое звучание оркестра, — рассказал Павел Зубакин.

Следить за афишей можно на сайте проекта и в социальных сетях парка Маяковского. 6+

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