«Екатеринбургэнергосбыт» обязали подключить к электричеству 46 гаражей

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Свердловское УФАС обязало «Екатеринбургэнергосбыт» подключить к электричеству 46 гаражей. Заявление поступило от собственников объектов, расположенных в нежилом здании Екатеринбурга.
– Заявители указали, что в январе и марте 2026 года направили в АО «Екатеринбургэнергосбыт» заявления о заключении договоров энергоснабжения. В ответ компания уведомила заявителей об отказе, – сообщили в ведомстве.
УФАС установило, что «Екатеринбургэнергосбыт» не имел законных оснований для отказа – поставщик обязан заключить договор энергоснабжения любым пользователям, если они находятся в его зоне действия.
В результате ведомство выдало компании предупреждение о прекращении злоупотребления доминирующим положением. «Екатеринбургэнергосбыт» исполнил его, заключив с владельцами гаражей договоры энергоснабжения.