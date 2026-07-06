«Екатеринбургэнергосбыт» обязали подключить к электричеству 46 гаражей

«Екатеринбургэнергосбыт» отказал в подключении к электричеству владельцам гаражей, но УФАС обязала компанию заключить договоры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловское УФАС обязало «Екатеринбургэнергосбыт» подключить к электричеству 46 гаражей. Заявление поступило от собственников объектов, расположенных в нежилом здании Екатеринбурга.

– Заявители указали, что в январе и марте 2026 года направили в АО «Екатеринбургэнергосбыт» заявления о заключении договоров энергоснабжения. В ответ компания уведомила заявителей об отказе, – сообщили в ведомстве.

УФАС установило, что «Екатеринбургэнергосбыт» не имел законных оснований для отказа – поставщик обязан заключить договор энергоснабжения любым пользователям, если они находятся в его зоне действия.

В результате ведомство выдало компании предупреждение о прекращении злоупотребления доминирующим положением. «Екатеринбургэнергосбыт» исполнил его, заключив с владельцами гаражей договоры энергоснабжения.