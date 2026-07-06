Свердловчанка отсудила у аквапарка 450 тысяч за серьезную травму

Свердловчанке заплатят 450 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Арамиля отсудила у аквапарка «Джубга», который находится в Краснодарском крае, 450 тысяч рублей за серьезную травму на аттракционе. Все произошло в июне 2025 года.

- При посещении водного аттракциона, имитирующего серфинг, жительница Арамиля получила травму. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, впоследствии перенесла две хирургические операции и проходила длительное лечение, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина посчитала, что причиной произошедшего стали грубые нарушения правил безопасности, допущенные администрацией аквапарка. Тогда она обратилась в суд с требованием взыскать с ИП Степаняна В.Я. сумму расходов на лечение и утраченного заработка, а также штраф и компенсацию морального вреда.

Как отметила свердловчанка, о технике безопасности ее должным образом не проинформировали, а сам аттракцион работал с нарушениями. Предприниматель же заявил, что женщина сама виновата в произошедшем, так как потеряла равновесие. Аттракцион, по его словам, работал исправно, инструктаж был проведен, правила безопасности были размещены.

- Однако суд, исследовав видеозапись инцидента, установил, что падение произошло в тот момент, когда инструктор осуществлял страховку, удерживая пострадавшую за руку, что не свидетельствует о неосторожных действиях с ее стороны, - отметили в облсуде.

Так, суд встал на сторону жительницы Арамиля и взыскал с Степаняна В.Я. 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 150 тысяч за отказ добровольно возместить женщине ущерб. В удовлетворении остальных требований свердловчанке отказали.

Предприниматель пытался обжаловать данное решение, но суд оставил его без изменений. Оно вступило в законную силу.