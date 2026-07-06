Свердловская область и Татарстан продлили сотрудничество до 2030 года

Денис Паслер и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве до 2030 года. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на ИННОПРОМе подписали соглашение, продлевающее сотрудничество субъектов до 2030 года. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

– Предыдущий план межрегионального взаимодействия успешно завершен, новый документ рассчитан на период до 2030 года. Уверен, новый пятилетний план станет основой для дальнейшего продуктивного сотрудничества и принесет еще более значимые результаты, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В основу взаимодействия Свердловской области и Татарстана связаны с нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленностью. Также между субъектами налажены поставки медицинских изделий и техники. Кроме того, налажено сотрудничество с автомобильной корпорацией КАМАЗ и торгово-производственной компанией «МТЗ-Татарстан».

– У наших регионов высокие объемы взаимных поставок продукции и услуг, хорошие показатели товарооборота. Свердловская область имеет развитую промышленность и богатейшую минерально-сырьевую базу. Есть все возможности для наращивания торгово-экономических связей, – поделился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В 2025 году предприятия Свердловской области поставили в Татарстан продукцию на 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, что ранее Денис Паслер встретился с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Глава Свердловской области рассказал о необходимости модернизировать медицинский кластер в регионе, и что для этого потребуется федеральная помощь. Михаил Мишустин заверил, что правительство поддержит проект