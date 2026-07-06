В Нижней Салде предприятие ЖКХ задолжало работникам 1,1 млн рублей зарплаты

Предприятие накопило долг 1,1 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижней Салде прокуратура помогла получить зарплату работникам предприятия ЖКХ. «Городские коммунальные системы МО Нижняя Салда» за апрель 2026 года накопило долг около 1,1 миллиона рублей перед 70 сотрудниками.

- Кроме того, нескольким работникам в апреле 2026 года не выплачены денежные средства за предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Нарушения выявили в ходе проверки. Чтобы защитить трудовые права работников, ведомство внесло директору предприятия представление об устранении недостатков. Отмечается, что главный бухгалтер получил замечание.

Так, лишь после вмешательства прокуратуры долг перед работниками был полностью погашен. Более того, им выплатили компенсацию за задержку зарплаты.