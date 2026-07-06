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НовостиОбщество6 июля 2026 11:03

Из Кольцово в Таджикистан отправили 13,5 тысячи суточных цыплят

Из Екатеринбурга в Худжанд отправили суточных цыплят
Екатерина ГАПОН
Все цыплята здоровы и отправлены в Таджикистан без нарушений

Все цыплята здоровы и отправлены в Таджикистан без нарушений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Птицеводческое предприятия Челябинской область 4 июля отправило суточных цыплят в Екатеринбург. Здесь из аэропорта Кольцово птенцов отправили в Худжанд.

– Живой груз, проконтролированный сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, предназначен для дальнейшего содержания и формирования родительского стада на предприятиях Таджикистана, – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Перелет цыплят прошел под жестким контролем: строго соблюдался температурный режим и вентиляция, необходимая для транспортировки.

При проверке специалистов Россельхознадзора нарушений выявлено не было. Цыплята также прошли клинический осмотр, по итогам которого все птицы оказались здоровы. Поставку провели с соблюдением всех ветеринарных документов и выполнением требований Таджикистана.