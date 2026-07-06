Гости Иннопрома станут нейрохудожниками на стенде Сбера

Фото: пресс-служба Сбербанка

На стенде Сбера на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге посетители увидят, как технологии превращаются в искусство. Каждый гость сможет попробовать себя в роли нейрохудожника: придумать образ, создать с помощью генеративного искусственного интеллекта собственное цифровое произведение и тут же увидеть его на гигантском экране с медиашаром.

Эта возможность доступна в интерактивной зоне проекта «Гига-Арт» — открытого фестиваля Сбера в области ИИ-искусства. Специально для Иннопрома организаторы фестиваля подготовили интерактивный формат, где посетители смогут свободно экспериментировать с образами, стилями и сюжетами. Кроме того, на стенде Сбера фестиваль «Гига-Арт» эксклюзивно представит работы участников на тему «Искусство и технологии».

Фото: пресс-служба Сбербанка

Интерактивная зона стала частью стенда, посвящённого технологиям на базе генеративного ИИ, которые Сбер помогает внедрять партнёрам в разных отраслях.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

- Технологии становятся по-настоящему ценными, когда они открывают новые возможности для созидания. Сбер системно развивает решения для креативных индустрий и поддерживает смелые проекты, и Урал в этом смысле — одна из самых ярких точек притяжения. В год своего 185-летия Сбер остаётся открытым новому и готов поддержать каждого, кто хочет двигаться вперёд. И в зоне с "Гига-Артом" мы покажем, как современные ИИ-инструменты могут быть понятными, доступными и вдохновляющими для самой широкой аудитории.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Фестиваль «Гига-Арт» продлится до 4 ноября. Участвовать в нём может каждый — без опыта в рисовании и специальных знаний о нейросетях. Участникам предлагается переосмыслить Россию как живую, многогранную тему. Вдохновением может стать всё, из чего складывается культурный код страны: великая литература и балет, народные промыслы, родная природа, местные мифы и предания. Чтобы принять участие, нужно сгенерировать изображение в ГигаЧате с помощью модели Kandinsky и подать заявку с ссылкой на работу. Эксперты проекта выберут наиболее интересные работы, которые попадут на сайт проекта, а лучшие будут представлены на медиаэкранах по всей России.

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