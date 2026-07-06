Тюменцы стали чаще пользоваться бытовыми услугами

В Тюменской области растет спрос на сантехников Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области растет рынок бытовых услуг. Активнее всего растет спрос на услуги сантехников, электриков и универсальных мастеров, работающих в формате услуги «Мастер на час». Об этом сообщает ИА «Тюменская линия».

За год спрос на сантехнические услуг увеличился на 6%, при этом, объем предложения в этом сегменте вырос в три раза, что сдерживает рост цен. Чаще всего клиенты интересуются комплексными решениями и помощью в форс-мажорных обстоятельствах.

Что касается спроса на услуги электриков - их стали чаще приглашать для монтажа систем освещения, установку точечных светильников, на перенос розеток.

Резко вырос спрос на услугу «Мастер на час - рост с весны 2025 года по лето 2026 года - на треть, рост количества предложений - в два раза. Чаще всего, универсальных мастеров просят смонтировать полки, заменить сифоны, повесить зеркала и гардины.