Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиУмные вещи6 июля 2026 9:15

Эксперт: мошенники следят за пользователями через веб-камеру

Денис Батранков рассказал, что делать со слежкой через веб-камеру
Лев ИСТОМИН
Хакеры получают доступ к периферийному устройству после установки вредоносного программного обеспечения

Хакеры получают доступ к периферийному устройству после установки вредоносного программного обеспечения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Видеокамера на компьютере и ноутбуке способна следить и записывать действия пользователя в круглосуточном режиме. Данные позже могут быть использоваться для шантажа, либо продаже третьим лицам. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал специалист в сфере кибербезопасности Денис Батранков.

- Хакеры могут отслеживать и даже управлять всем, что вы набираете, говорите, делаете или нажимаете, - говорит эксперт.

По словам Батранкова, хакеры получают доступ к периферийному устройству после установки вредоносного программного обеспечения, после чего включают камеру через драйвер устройства.

В зону риска попадают топ-менеджеры компаний и любой пользователь, обладающий ценной информацией. Часто хакеры записывают с камер видео сексуального характера, чтобы потом использовать его при шантаже, а также для продажи на нелегальном рынке.

Чтобы обезопасить себя, нужно отключить камеру в диспетчере устройств или BIOS. Также не нужно запускать файлы, взятые из сомнительных источников.