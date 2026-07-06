Эксперт: мошенники следят за пользователями через веб-камеру

Хакеры получают доступ к периферийному устройству после установки вредоносного программного обеспечения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Видеокамера на компьютере и ноутбуке способна следить и записывать действия пользователя в круглосуточном режиме. Данные позже могут быть использоваться для шантажа, либо продаже третьим лицам. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал специалист в сфере кибербезопасности Денис Батранков.

- Хакеры могут отслеживать и даже управлять всем, что вы набираете, говорите, делаете или нажимаете, - говорит эксперт.

По словам Батранкова, хакеры получают доступ к периферийному устройству после установки вредоносного программного обеспечения, после чего включают камеру через драйвер устройства.

В зону риска попадают топ-менеджеры компаний и любой пользователь, обладающий ценной информацией. Часто хакеры записывают с камер видео сексуального характера, чтобы потом использовать его при шантаже, а также для продажи на нелегальном рынке.

Чтобы обезопасить себя, нужно отключить камеру в диспетчере устройств или BIOS. Также не нужно запускать файлы, взятые из сомнительных источников.