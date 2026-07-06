В Свердловской области 7 и 8 июля ожидаются сильные дожди, ветер и грозы

Свердловчанам лучше взять с собой зонтик Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области днем 7 июля и ночью 8 июля ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 25 метров в секунду. Спасатели МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Если оказались на улице во время сильного ветра – избегайте открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев, – предупреждают в ведомстве.

На забудьте закрыть окна, двери и балконы, а с лоджий убрать цветочные горшки и легкую мебель.

Водителей призывают отказаться от поездок в период непогоды, а если вы уже в дороге – снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию. Помните, что дороги будут скользкими, а видимость ухудшится.

Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями, а также по возможности поставьте ее в гараж или под навес. Помните, что дороги будут скользкими, а видимость ухудшится.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области 7 июля ночная температура составит 15-20 градусов, днем потеплеет до 31 градуса. В Екатеринбурге сильных ливней не ожидают, однако возможна гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью 19 градусов, днем 28 градусов.