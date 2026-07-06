Священник Вячеслав Ланский рассказал, как женщине лучше одеваться в жару

Батюшка рассказал, как лучше одеваться в жару женщинам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помощник Епархиального архиерея по вопросам церковного служения Кемеровской епархии священник Вячеслав Ланский в беседе с корреспондентом портала VSE42.RU рассказал, как лучше одеваться православной христианке в жаркую погоду летом.

Батюшка привел слова Апостола Павла - «Не дать повода ищущим повода», и рассказал, что поступки, манеры, а также стиль одежды являют собой посыл, транслируемый человеком. И этот посыл имеет отклик в окружающем мире.

Православный христианин, по словам отца Вячеслава, должен в полной мере осознавать ответственность за все свои действия, а также за произнесенные слова и внешний вид. То есть, и за выбранные наряды человек несет ответственность. Поэтому лучше всего женщине в жаркую погоду выбирать легкую и удобную одежду.

- Легкий сарафан вполне может спасти от жары, - уточнил отец Вячеслав.