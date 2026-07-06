Населенные пункты Югры готовят к зиме

В Югре обновляют теплосети Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа приступили к подготовке к новому зимнему сезону. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

Так, к примеру, в Нижневартовске летом специалисты заменят 2,3 километра старых теплосетей и водопроводных труд на пяти участках. Часть работ уже завершена. Также в городе обновят тепловые сети на улицах Омская, Мира и 60 лет Октября.

В поселке Горноправдинск обновляют теплосети по Школьному переулку, куда завезли новые трубы. После этого бригады перекинут на теплосети по улицам Поспелова и Вертолетная.