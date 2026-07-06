В Свердловской области остаются затопленными восемь мостов

Ситуация с дождевым паводком стабилизируется Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области после сильных ливней остаются затопленными восемь низководных мостов и одна дорога. Транспортное сообщение нарушено с 33 населенными пунктами в Байкаловском, Туринском, Слободо-Туринском, Талицком, Шалинском и Махневском районах.

– Во многих районах вода активно уходит, экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия паводка и восстанавливают инфраструктуру. Ситуация находится под постоянным контролем, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Нижнесергинском районе вода ушла полностью, продолжается расчистка русла реки Заставка, местным жителям помогают сушить дома. В Нижнем Тагиле тоже активно убывает вода – за сутки она ушла с 650 участков. В Первоуральске подтоплений нет, из поселков вода убывает.

Ситуация также стабилизировалась в Горноуральском округе, в Кушве, Махнево и других территориях. Подтопления сохраняются в поселке Шаля из-за подъема воды в реке Чусовая.