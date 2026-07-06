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НовостиОбщество6 июля 2026 8:21

Жителей Нижнего Тагила призвали сдать незаконно хранящееся оружие за деньги

Уральцам заплатят за сдачу незаконно хранящегося оружия
Лев ИСТОМИН
Жителей Нижнего Тагила призвали сдать оружие в отделы полиции

Жителей Нижнего Тагила призвали сдать оружие в отделы полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижнего Тагила попросили добровольно сдать органам правопорядка оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. За это полагается освобождение от уголовного преследования, а также денежное вознаграждение. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Оружие, не состоящее на учете, можно сдать в отделы полиции Нижнего Тагила, после чего можно будет получить материальное вознаграждение.

За выплаты отмечает Департамент общественной безопасности Свердловской области - деньги переведут на банковские счета, которые гражданин укажет при сдаче оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Размер выплаты в каждом случае устанавливается индивидуально.