Жителей Нижнего Тагила призвали сдать незаконно хранящееся оружие за деньги

Жителей Нижнего Тагила призвали сдать оружие в отделы полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижнего Тагила попросили добровольно сдать органам правопорядка оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. За это полагается освобождение от уголовного преследования, а также денежное вознаграждение. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Оружие, не состоящее на учете, можно сдать в отделы полиции Нижнего Тагила, после чего можно будет получить материальное вознаграждение.

За выплаты отмечает Департамент общественной безопасности Свердловской области - деньги переведут на банковские счета, которые гражданин укажет при сдаче оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Размер выплаты в каждом случае устанавливается индивидуально.