На Ямале горят 15 тысяч гектаров леса

В ЯНАО продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ямало-Ненецком автономном округе лес горит на общей площади в 15 тысяч гектаров, всего действуют 70 очагов возгорания. Об этом сообщает «Ямал 1».

По данным на 6 июля, пожарные за сутки ликвидировали 15 очагов возгорания, в том числе, потушили один из самых крупных пожаров в Красноселькупском районе - это больше 6 тысяч гектаров. Сейчас наиболее сложная обстановка - в Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах.

На земле борьбу с огнем ведут специалисты МЧС, с воздуха идет поддержка вертолетов, которые сбрасывают воду.

Отметим, что для тушения лесных пожаров на Ямал прибыли 30 пожарных из Тюменской области.