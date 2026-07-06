В Свердловской области родились восемь пар близнецов

В Свердловской области родились 344 мальчика и 299 девочек Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшую неделю на свет появились 643 малыша. Об этом сообщает региональный Минздрав. Всего в области родились 344 мальчика и 299 девочек, из них восемь пар близнецов.

Мамой на прошлой неделе стала Екатерина Зыкова из Красноуфимска. Она поделилась, что у нее родился долгожданный второй ребенок. Роды прошли в Областном перинатальном центре Екатеринбурга.

Всего в перинатальных центрах столицы Урала приняли 392 родов, еще 110 – в межмуниципальных центрах. Двое родов прошли в ургентных залах.

Напомним, что с 22 по 28 июня в Свердловской области родились 680 малышей. Всего на свет появились 345 мальчиков и 335 девочек, из них – четыре пары близнецов.