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НовостиОбщество6 июля 2026 7:23

На Урале прокуратура заставила руководство предприятия заплатить сотрудникам

На предприятии в Верхней Салде погасили долг по зарплате в 1,1 млн
Лев ИСТОМИН
Сотрудникам предприятия выплатили долг по зарплате

Сотрудникам предприятия выплатили долг по зарплате

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура добилась погашения долга по заработной плате в 1,1 миллиона рублей 70 сотрудникам предприятия в уральском городе Верхняя Салда. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Специалисты надзорного ведомства указали директору конторы на то, что задержка выплаты - грубейшее нарушение, которое нужно оперативно устранить, иначе последуют серьезные санкции. После этого руководство в полном объеме погасило долг.

Отметим, что на днях прокуратура смогла защитить права предпринимателей в городе Краснотурьинск. Как выяснилось, бизнесмены выполнили обязательства по контрактам - поставили ПО, провели техобслуживание, выполнили полный объем перевозок, но не получили 30,1 миллиона рублей. Когда вмешалось надзорное ведомство, долг был полностью погашен.