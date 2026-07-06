На Урале прокуратура заставила руководство предприятия заплатить сотрудникам

Сотрудникам предприятия выплатили долг по зарплате Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура добилась погашения долга по заработной плате в 1,1 миллиона рублей 70 сотрудникам предприятия в уральском городе Верхняя Салда. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Специалисты надзорного ведомства указали директору конторы на то, что задержка выплаты - грубейшее нарушение, которое нужно оперативно устранить, иначе последуют серьезные санкции. После этого руководство в полном объеме погасило долг.

Отметим, что на днях прокуратура смогла защитить права предпринимателей в городе Краснотурьинск. Как выяснилось, бизнесмены выполнили обязательства по контрактам - поставили ПО, провели техобслуживание, выполнили полный объем перевозок, но не получили 30,1 миллиона рублей. Когда вмешалось надзорное ведомство, долг был полностью погашен.