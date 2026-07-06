В Екатеринбурге Мишустин провел переговоры с премьерами Белоруссии и Киргизии

Переговоры с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным будут проходить в течение двух дней. Фото: Правительство России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел переговоры с редседателем кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым и с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным.

На встрече с Адылбеком Касымалиевым Михаил Мишустин обсудил актуальные вопросы взаимной повестки, а именно экономику, торговлю, транспорт и другое. Переговоры должны укрепить сотрудничество между странами.

Переговоры с Александром Турчиным будут проходить в течение двух дней.

– Главам Правительств России и Белоруссии предстоит обсудить темы, которые поставили президенты двух стран на прошлой неделе на Валдае. В том числе – вопросы углеводородов и цен на газ, взаимную торговлю и промышленную кооперацию двух стран, – сообщили в пресс-службе правительства.

Михаил Мишустин высоко оценил российско-белорусские разработки, которые будут представлены на ИННОПРОМе.