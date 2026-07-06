Суд в Нижнем Тагиле обязал закончить строительство газопровода

Газораспределительную организацию обязали закончить строительство газопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Нижнем Тагиле обязал газораспределительную организацию завершить строительство газопровода. Иск подала одна из местных жительниц.

В январе 2023 года женщина заключила договор о подключении к газу. Работы должны были закончить до 31 декабря 2024 года. Когда срок вышел, стороны подписали допсоглашение, продлевающее срок работ на 200 дней. Однако даже после этого строительство не завершили.

– В суде представитель ответчика пояснил, что задержка связана с неисполнением обязательств первоначальным подрядчиком, который не приступил к работам. В настоящее время договор с ним расторгнут, заключен контракт с новой подрядной организацией, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также представитель ответчика отметил, что у собственника не подготовлены внутренние сети. Суд отклонил эти доводы, подчеркнув, что внутренне обустройство не мешает строительству газопровода, а трубу можно заглушить до готовности заявителя.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагил обязал завершить строительство газопровода и уведомить собственника о завершении работ. В пользу истца удовлетворили иск о компенсации морального вреда в размере 1 тысячи рублей.