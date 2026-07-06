Уралсиб Премиум подвел итоги акции «Путешествие на Алтай»

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Уралсиб Премиум подвел итоги акции для премиальных клиентов банка, разыграв 5 сертификатов на поездку на Алтай. Все победители акции получат сертификаты на путешествие для двоих, которые включают авиабилеты из городов России в Горно-Алтайск и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также насыщенную экскурсионную программу.

При этом у победителей есть возможность самостоятельно выбрать дату поездки в период действия сертификата — с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Акция проводилась Премиальным банком с 1 марта по 31 мая 2026 года среди клиентов – владельцев пакета услуг «Премиум», которые разместили на счетах банка новые деньги суммарно в рамках одного дня 3 млн рублей и больше. По ее итогам случайным образом были определены пять победителей, которые соответствовали условиям акции.

Список всех победителей опубликован на специальной странице акции. Поздравляем с победой и желаем замечательного путешествия!

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Генеральная лицензия Банка. России №30 выдана 10.09.2015 г.

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