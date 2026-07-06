Т2 продлевает бесплатный безлимитный интернет за границей

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2 продлил бессрочно акцию-хит – бесплатный интернет за границей. Клиенты могут пользоваться безлимитом в 34 странах мира до 22 дней бесплатно. Предложение широко востребовано абонентами: потребление мобильного интернета в роуминге выросло в три раза. Больше всего абоненты пользовались бесплатным безлимитным интернетом в Турции.

Бесплатный безлимитный интернет в роуминге, запущенный в преддверии отпускного сезона, стал одним из самых востребованных сервисов оператора. Наиболее популярным направлением оказалась Турция: почти половина абонентов активировали пакеты трафика именно в этой стране. В топ стран по использованию офера также попали Китай, Абхазия и Таиланд.

Пользоваться бесплатным безлимитным интернетом в роуминге могут абоненты востребованных тарифов для частных и корпоративных клиентов. Базовый лимит составляет 15 дней, для подписчиков MiXX – до 22 суток. Предложение действует в 34 странах мира, подробнее о нем по ссылке.

Ранее Т2 отменил роуминг для голосовой связи: в марте оператор обнулил стоимость исходящих звонков в 56 странах. С того момента абоненты стали совершать в два раза больше звонков за рубежом.

«Мобильный интернет-трафик в роуминге сопоставим с показателями в домашнем регионе. Клиенты пользуются интернетом за границей так же активно, как и дома: делятся фотографиями с близкими, общаются в мессенджерах, смотрят ролики, строят маршруты с помощью онлайн-карт. В сочетании с отменой роуминга на исходящие звонки предложение Т2 помогает клиентам с разными привычками и потребностями оставаться на связи и чувствовать себя комфортно в путешествиях»,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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