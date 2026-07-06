В Екатеринбурге представят копии работ Рафаэля XVIII века

Гравюры уникальны тем, что на обороте выполнены их копии в другом стиле. Фото: «Антарес»

В Екатеринбурге представят гравюры XVIII века – копии работ Рафаэля. По этим подготовительным рисункам художника в XVI веке были созданы гобелены для Сикстинской капеллы в Ватикане.

Гравюры были созданы как наглядные пособия для художников и предназначены для копирования. Такие учебные материалы часто использовали в Европе в VII-XIX веках для обучения академическому рисунку.

– На старинных копиях изображены головы мужчин, персонажей с рафаэлевских картонов «Вручение Христом ключей от рая апостолу Петру», «Смерть Анании», «Исцеление хромого святыми Петром и Иоанном», «Жертвоприношение в Листре», – сообщили в пресс-службе антикварного салона.

Гравюры, представленные в Екатеринбурге, отличаются тем, что на всех трех листах есть копии работ Рафаэля, выполненные в другой технике.

– В музейных и частных собраниях нередко встречаются двухсторонние зарисовки разных художников, но для гравюр этот пример уникален. Предположительно, это было сделано на заказ, дабы совместить примеры контурного и тонального рисунков. К сожалению, не известно, кто был автором этих работ. Возможно, данные листы единственные в своем экземпляре», – считает искусствовед Денис Ильичев.

Увидеть гравюры можно в антикварном салоне «Антарес», расположенном по адресу улица Малышева, 15.