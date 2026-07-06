В Екатеринбурге щенка мальтипу продают за 450 тысяч рублей

В среднем щенков мальтипу продают за 50-100 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН.

В Екатеринбурге продают черного щенка породы мальтипу (дизайнерский гибрид, полученный в результате скрещивания мальтийской болонки и той-пуделя – Прим. ред.) за 450 тысяч рублей. Предложение появилось на сайте объявлений. Как отмечает сама хозяйка, цена реальная и торгу не подлежит.

– Максимально редкий окрас, находится в Екатеринбурге, проживает с матерью. Кушает корм, гуляет на улице, дома ходит на пеленку. Имеет обработку от паразитов, привита по возрасту и поставлен чип, – сказано в объявлении.

Щенку сейчас шесть месяцев, она родилась 28 ноября. Отмечается, что порода мальтипу не зарегистрирована, поэтому родословной у нее нет.

Мама щенка – черная редкая мальтпу, папа – китайский серебристый тикап пудель. Хозяйка подчеркнула, что они очень любят собаку, поэтому отдадут ее только в надежные руки.

Отметим, что средняя цена на щенка мальтипу, исходя из сайта объявлений – 50-100 тысяч рублей. Можно найти предложения и за 30 тысяч рублей, а есть варианты подороже. Этот щенок на данный момент является самым дорогим.