В Екатеринбурге в карьере «Рамада» утонул мужчина

Мужчина утонул в карьере на Новокольцовском тракте Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 5 июля утонул мужчина. Тело обнаружили и извлекли из воды на территории карьера «Рамада», сообщают в МЧС.

– Личность устанавливается. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – отметили в ведомстве.

Карьер «Рамада» находится на 10-м километре Новокольцовского тракта. Он образовался в ходе работ по строительству трассы.

Напомним, что 4 июля в Сухом Логу утонул мужчина. Спасатели обнаружили и извлекли тело из реки Пышма. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Всего за июнь на воде произошло 10 происшествий. Девять человек утонули, один из них – ребенок. Спасти удалось одного человека.