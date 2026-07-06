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НовостиПроисшествия6 июля 2026 5:08

В Екатеринбурге в карьере «Рамада» утонул мужчина

В Екатеринбурге обнаружили тело мужчины
Екатерина ГАПОН
Мужчина утонул в карьере на Новокольцовском тракте

Мужчина утонул в карьере на Новокольцовском тракте

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 5 июля утонул мужчина. Тело обнаружили и извлекли из воды на территории карьера «Рамада», сообщают в МЧС.

– Личность устанавливается. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – отметили в ведомстве.

Карьер «Рамада» находится на 10-м километре Новокольцовского тракта. Он образовался в ходе работ по строительству трассы.

Напомним, что 4 июля в Сухом Логу утонул мужчина. Спасатели обнаружили и извлекли тело из реки Пышма. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Всего за июнь на воде произошло 10 происшествий. Девять человек утонули, один из них – ребенок. Спасти удалось одного человека.