В Свердловской области остаются затопленными 70 домов

Затопленными остаются больше тысячи участков, однако уровень воды стабильно снижается. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области после сильных дождей остаются затопленными 18 частных домов, 52 дачных дома, 1022 приусадебных участка и 8 низководных мостов в 21 населенном пункте. В Ревде в пункте временного размещения остаются два человека, в том числе ребенок.

– За прошедшие сутки уровень воды снизился и 65 жилых дома, 138 приусадебных участка оказались свободны от затопления. Паводковая обстановка на территории Свердловской области стабильная, с тенденцией к улучшению, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ликвидация последствий паводка продолжается. Специалисты продолжают расчистку речных русел, уборку береговой зоны, осмотр мостов и восстановление дорог. В некоторых населенных пунктах продолжается откачка воды.

В восстановлении населенных пунктов после паводка задействованы 275 человек и 66 единиц спецтехники, в том числе от МЧС – 216 человек и 58 единиц техники.