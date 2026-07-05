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НовостиОбщество5 июля 2026 17:00

Смерч в Кушве прошел 29 километров

Скорость ветра превысила 33 метра в секунду
Екатерина ГАПОН
Скорость ветра в Кушве 22 июня превысила 33 метра в секунду

Скорость ветра в Кушве 22 июня превысила 33 метра в секунду

Фото: читатель «КП».

Смерч в Кушве, который прошел 22 июня, преодолел 29 километров, ширина следа составила несколько сотен метров. К таким выводам пришли специалисты ГИС-Центра ПГНИУ, изучив снимки из космоса. Согласно акту обследования разрушений, ветер в тот день превысил 33 метра в секунду.

– В последние 30-40 лет это наиболее сильное явление в Свердловской области по масштабу повреждений, причиненных сильным ветром населенному пункту, – сообщили в Уральском гидрометцентре.

Синоптики также отметили, что избыток влаги в связи с сильными дождями в июне привели к переувлажнению почвы и застою воды на полях. В Туре, Нице, Пышме, Лозьве, Сосьве, в Весляне и Иньве также наблюдались высокие дождевые паводки, общий подъем уровня воды составил от 1,8 до 4,8 метров. Местами уровень даже превысил пики весеннего половодья.