Бастрыкину доложат о разрушенной дороге между поселками Лобва и Красный Яр

Из-за плохой дороги в поселки не возят продукты и не доезжают экстренные службы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за разрушенной дороги. В социальных сетях сообщается о жалобах жителей Новолялинского муниципального округа на некачественную дорожную инфраструктуру.

– На протяжении длительного времени автомобильная дорога между поселками Лобва и Красный Яр находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, – сообщили в Следственном комитете России.

В связи с этим движение транспорта затруднено, и экстренные службы не могут доехать до этих поселков. Кроме того, по этой причине не осуществляется поставка продуктов.

По данному факту в СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе и результатах расследования дела, а также о проводимой работе по обеспечению жителям качественной дороги.