Свердловчане собирают первый урожай лисичек

Урожай пока небольшой, но кто-то собрал целые ящики лисичек. Фото: паблик «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте».

Свердловчане в социальных сетях хвастаются урожаем лисичек. Несмотря на не саму благоприятную погоду – июнь стал самым дождливым месяцем за последние 40 лет – грибники присылают фотографии полных корзинок и ящиков с грибами.

– Частенько попадались и белые сетчатые, но в основном все с жителями, только один грибок у меня абсолютно чистый. Лисичка подрастает потихоньку, но мелочи ещё полно, так что основные грибные урожаи ещё впереди, – поделилась Наталья в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте».

Другие грибники в паблике отмечают, что пока урожай очень скромный, так как многие территории сильно подтопило из-за ливней.

Находят и другие грибы, например, вороночник – черная лисичка, а также белые грибы, подберезовики и сыроежки. Последних по наблюдениям грибников в разы больше, чем лисичек.