Житель Серова хранил дома почти килограмм наркотиков – теперь его ждет суд

Житель Серова хранил у себя дома 760 граммов наркотиков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Серове будут судить 39-летнего мужчину, который хранил у себя дома 760 граммов наркотиков. Информация о том, что у свердловчанина имеется крупная партия запрещенных веществ, поступила сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Деятельность мужчины пресекли в апреле 2026 года – его задержали в Серове на улице Ключевой.

– При личном досмотре, а также в ходе осмотра места его жительства полицейские обнаружили и совместно со следственно-оперативной группой и понятыми изъяли сотовый телефон, четыре контейнера с наркотиками, а также электронные весы, – сообщили в пресс-службе МВД России по Свердловской области.

Мужчина является самозанятым и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе следствия он пояснил, что дикорастущие растения обнаружил в августе 2025 года в одном из микрорайонов города. Собрав кусты, он высушил их и использовал в личных целях.

На него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, совершённые в крупном размере». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие завершено, уголовное дело направлено в суд.