В Свердловской области за сутки в ДТП пострадали 15 человек, один погиб

4 июля в ДТП погиб один человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за 4 июля произошло 86 аварий, из них в 76 никто не пострадал. В остальных десяти ДТП 15 пострадавших и один погибший, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Одно из ДТП с пострадавшим произошло поздним вечером в Нижнем Тагиле. 23-летний водитель Lada Granta сбил 36-летнего мужчину на пешеходном переходе. Его с различными травмами госпитализировали в Городскую больницу №1.

Как пояснил водитель, он ехал на зеленый сигнал светофора, когда на пешеходный переход вышел мужчина. Из-за темного времени суток и отсутствия у пешехода светоотражающих элементов на одежде парень не заметил его. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения.