В Свердловской области за сутки потушили 10 пожаров

В Верхнем Тагиле огонь охватил 146 квадратных метров, пожар тушили больше часа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за 4 июля потушили 10 пожаров, шесть из них – в частном секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Один из пожаров произошел в Верхнем Тагиле. Возгорание произошло на улице Набережная. Огонь охватил 146 квадратных метров и повредил частный дом, баню и надворные постройки. Со стихией боролись 13 пожарных и четыре единицы техники более часа. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Еще один пожар произошел в Екатеринбурге в садовом товариществе «Исток». В переулке Звездный на 50 квадратных метров загорелись надворные постройки. К ликвидации пожара привлекли девять специалистов и три единицы техники. Пожар тушили 17 минут. Причиной возгорания стало короткое замыкание.