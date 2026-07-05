Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2026 13:32

В Свердловской области за сутки потушили 10 пожаров

Шесть пожаров произошли в частном секторе
Екатерина ГАПОН
В Верхнем Тагиле огонь охватил 146 квадратных метров, пожар тушили больше часа

В Верхнем Тагиле огонь охватил 146 квадратных метров, пожар тушили больше часа

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за 4 июля потушили 10 пожаров, шесть из них – в частном секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Один из пожаров произошел в Верхнем Тагиле. Возгорание произошло на улице Набережная. Огонь охватил 146 квадратных метров и повредил частный дом, баню и надворные постройки. Со стихией боролись 13 пожарных и четыре единицы техники более часа. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Еще один пожар произошел в Екатеринбурге в садовом товариществе «Исток». В переулке Звездный на 50 квадратных метров загорелись надворные постройки. К ликвидации пожара привлекли девять специалистов и три единицы техники. Пожар тушили 17 минут. Причиной возгорания стало короткое замыкание.