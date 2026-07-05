В Нижнем Тагиле легковушка сбила пешехода на «зебре»

Водитель ехал на разрешающий сигнал светофора, а пешехода не увидел, так как было темно. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Ночью 4 июля в Нижнем Тагиле водитель на Lada Granta сбил мужчину. По предварительным данным, ДТП произошло на пешеходном переходе у дома №12 по Октябрьскому проспекту.

23-летний водитель ехал со стороны Уральского проспекта и наехал на пешехода, переходившего дорогу через регулируемый пешеходный переход.

– В результате ДТП 36-летний пешеход с травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГАУЗ СО «Городская больница №1» Нижнего Тагила, для оказания необходимой помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что водитель имеет 4-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза. В момент ДТП был трезв. Парень пояснил, что ехал на зеленый сигнал светофора, однако из-за темного времени суток не заметил пешехода.

На водителя возбудили административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего». Проверка продолжается.