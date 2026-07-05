Свердловская область готовится принять участников и гостей ИННОПРОМа

На ИННОПРОМе свою продукцию представят 24 субъекта России. Фото: канал Дениса Паслера

Свердловская область готовится принять участников и гостей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2026», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. В этом году мероприятие посетят делегации из 50 иностранных государств. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а региональные – 24 субъекта страны.

– Тема ИННОПРОМа этого года – «Индустрия 360: производство без границ». Страна-партнер – Республика Индонезия. В составе индонезийской делегации выставку посетят порядка 250 человек, – сообщил губернатора Свердловской области Денис Паслер.

На стенде нашего региона представят ключевые промышленные проекты. Образцы своих достижений представят «Уральские локомотивы», компания «Датарк», Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, АО «Уральский Турбинный завод» и другие.