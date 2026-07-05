В Екатеринбурге в здании Минздрава произошел пожар

В пожаре никто не пострадал Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге произошел пожар в здании министерства здравоохранения Свердловской области. Сообщение о возгорании на улице Тургенева, 19 поступило на пульт пожарной охраны днем 5 июля.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС России по региону, в здании загорелся офис на пятом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

– В настоящее время пожар локализован. Самостоятельно эвакуировался 1 человек. Сообщений о пострадавших не поступало, – сообщили в ведомстве.

Что именно стало причиной пожара, предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

Всего за 4 июля в Свердловской области произошло 10 пожаров, шесть из них – в частном секторе. Одно из возгораний произошло в Нижнем Тагиле. Пожарные больше часа тушили частный дом площадью 146 квадратных метров.