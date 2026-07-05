В Свердловской области стали чаще выявлять сердечно-сосудистые заболевания

Проблемы с сердцем у молодого поколения стали выявлять чаще, но общая статистика от этого не изменилась Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области увеличилось выявление сердечно-сосудистых заболеваний. Как рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Свердловской области Александр Быков, такая статистика говорит об ответственном отношении пациентов к своему здоровью и об охвате региона профилактическими мероприятиями.

– При этом заболеваемость от острых форм сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркты, инсульты – снижается. Рост наблюдается в выявлении артериальной гипертензии – болезни, характеризующиеся повышением артериального давления. ЦВБ (цереброваскулярная болезнь) – хронические формы ишемической болезни сердца, – отметил Александр Быков.

Отметил, что лучшая профилактика болезней сердца – монотонная физическая нагрузка, такая как ходьба, езда на велосипеде или плавание.

Сейчас проблемы с сердечно-сосудистой системой все чаще стали выявлять у молодого поколения. Но, учитывая увеличение продолжительности жизни, стали чаще встречаться пациенты старше 90 лет. Поэтому средний возраст заболеваемости не изменился.