Дожди вернутся в Свердловскую область 7 июля

На следующей неделе будет тепло, но дождливо Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Уральского гидрометцентра, атмосферный фронт принесет дожди и грозы на запад Свердловской области уже 7 июля, а 8 и 9 июля – в большинство остальных районов.

– Неустойчивая, хотя и преимущественно теплая погода, сохранится и во второй половине новой недели. Дожди в Свердловской области могут кое-где быть сильными, меньше осадков предполагается на юго-востоке области, – сообщают синоптики.

6 июля в Свердловской области ожидается переменная облачность и слабый ветер. Температура ночью в районе 14-19°, днем возможен небольшой дождь, 26-31°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью +19°, днем +30°

7 июля свердловчан ожидает переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер западный с порывами до 12 метров в секунду. Ночью температура опустится до 15-20°, днем поднимется до 26-31°. В Екатеринбурге ночью +19°, днем небольшой дождь, +30°

8 июля будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами сильный. Ветер южный со скоростью до 8 метров в секунду, при грозе – до 12 метров в секунду. Ночью 15-20°, днем до 27°. В Екатеринбурге ночью кратковременный дождь, +19°, днем гроза, +25°.