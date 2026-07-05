Атлет Евгений Марков в десятый раз стал победителем марафона «Конжак»

Первое место занял Евгений Марков, второе - Дмитрий Пегов, а третье - Петр Медведев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Конжак». В этом году для участия в забеге зарегистрировались более тысячи участников из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, Ижевска, Кургана и других городов. Бегунам предстояло преодолеть 42,2 километра до высшей точки Свердловской области – вершины горы Конжаковский Камень.

– В десятый раз победителем забега стал известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменского Евгений Марков, который преодолел дистанцию 42,2 километра за 3 часа 7 минут 51 секунду, а лучшей среди женщин стала Виктория Калинина из Кирова с результатом 3:49:29, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Кроме того, на марафоне состоялось открытое первенство среди 15 команд Свердловской области. Первое место занял Серов, второе – Краснотурьинск и третье – Карпинск.

Также организаторы отметили самого младшего участника забега – 12-летнего Тимура Гимаева из Екатеринбурга и самого возрастного – 75-летнего Александра Антропова из Казканара. Кроме того, награды получили участники, которые вышли на дистанцию 15 и более раз.