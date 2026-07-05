В Верх-Исетский пруд выпустили более 20 тысяч мальков белого амура

Зарыбление проводили через специальную трубу, чтобы рыба могла безопасно попасть в пруд. Фото: Администрация Екатеринбурга

В Верх-Исетский пруд Екатеринбурга выпустили более 20 тысяч мальков белого амура. Общий вес рыбы составил более 500 килограммов. Мальков запускали через специальную трубу, воду в которую подавали с помощью помпы. Этот способ позволяет рыбе безопасно попасть в пруд.

В акции поучаствовали председатель комитета по экологии и природопользованию Игорь Русинов, глава Верх-Исесткого района Владимир Лобанов и гендиректор «Водоканала Антон Гусев.

– Зарыбление поможет улучшить состояние водоема, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие»: белый амур активно поедает водную растительность, тем самым сдерживая зарастание пруда и поддерживая баланс экосистемы, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

В 2023 году аналогичную акцию провели на озере Карасье в районе 6-го километра Чусового тракта – в водоем запустили радужную и янтарную форель, карпа, золотистого карася и других рыб.