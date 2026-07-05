Минздрав опроверг слухи о закрытии лицея при медколледже в Ревде

Учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Свердловской области опроверг слухи о закрытии лицея в Ревде при филиале Свердловского областного медицинского колледжа. Как сообщила заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, ведомство узнало о «закрытии» лицея через публикации в средствах массовой информации.

– Вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался и обсуждался – на уровне колледжа и администрации муниципалитета. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии. Подменять одно другим и выдавать внутренние обсуждения за свершившийся факт – недопустимо, – подчеркнула Татьяна Савинова.

Министр здравоохранения также отметила, учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме, и ребята продолжат обучение в лицее. Если в будущем будут рассматриваться какие-либо организационные вопросы, то их будут решать открыто, с участием родителей и педагогов.

Татьяна Савинова также призвала жителей Ревды доверять только официальным источникам информации. Лиц, допустивших распространение недостоверной информации, привлекут к дисциплинарной ответственности.