Движение транспорта временно организовано в одну сторону. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Днем 4 июля на трассе Екатеринбург - Тюмень столкнулись две Lada Vesta. Один из водителей не соблюдал дистанцию и врезался в легковушку, которая ехала впереди. Авария произошла на 176 километре дороги, возле поселка Пышма. Движение транспорта на этом участке временно организовано в одну сторону.

- В результате аварии 12-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье первого автомобиля, был осмотрен медиками, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На водителя, который нарушил дистанцию, составили административный протокол по первой части статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги). Он должен будет заплатить штраф в размере 2250 рублей.