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НовостиСпорт4 июля 2026 14:55

Григорий Иванов покинул пост президента ФК «Урал»

Григория Иванова назначили заместителем председателя Совета директоров «Урала»
Арина ЛИТВИНОВА
Григорий Иванов руководил клубом с 2003 года

Григорий Иванов руководил клубом с 2003 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов покинул свой пост. Он руководил клубом с 2003 года. Сейчас Иванова назначили на новую должность. Он стал заместителем председателя Совета директоров клуба. Теперь экс-президент будет отвечать за стратегическое развитие «Урала». Об этом сообщили в социальных сетях «шмелей».

- Перестановки в руководстве были одобрены Советом директоров клуба. Задача перед «Уралом» на предстоящий сезон остаётся прежней — вернуться в Премьер Лигу, - сообщили в соцсетях клуба.

Место Григория Иванова занял Роман Орещук. Раньше он работал советником президента клуба.