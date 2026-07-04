Свердловский облсуд не смягчил приговор экс-депутату Малику Гайсину

Малика Гайсина осудили на 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд не смягчил приговор экс-депутату Малику Гайсину. Напомним, в апреле 2026 года бывшего генерального директора завода «Исеть» признали виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ленинский райсуд назначил Гайсину 14 лет колонии общего режима, а также штраф в 2 миллиарда.

– Действия экс-руководителя нанесли имущественный вред как самому ОАО «Завод Исеть», так и Российской Федерации в лице конечного бенефициара – ГК «Ростех» (предприятие принадлежит АО «РТ Проектные технологии»), – ранее сообщали в пресс-службе судов Свердловской области.

Сам же подсудимый настаивал на своей невиновности. Защита Гайсина подала жалобу на решение суда. Рассмотрение апелляции состоялось 3 июля. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Облсуд оставил приговор Ленинского суда без изменений.