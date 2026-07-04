Свердловские ветераны получили 26 медалей на кубке полпреда УрФО

Соревнования проходили с 29 июня по 4 июля в Челябинске. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

С 29 июня по 4 июля в Челябинске проходил II Кубок полпреда УрФО для защитников Отечества. В соревнованиях принимали участие 300 ветеранов боевых действий из всех регионов Уральского федерального округа. Команду из Свердловской области представляли 50 ветеранов СВО и их родные.

- В соревнованиях участвовали как опытные спортсмены, так и ветераны, впервые попробовавшие свои силы в адаптивном спорте, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Свердловчане завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей. Всего на соревнованиях было разыграно 120 комплектов наград в 14 дисциплинах.