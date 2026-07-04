В Нижнем Тагиле байкер врезался в Nissan и скончался в больнице

Авария произошла 3 июля в Нижнем Тагиле. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле 3 июля произошло смертельное ДТП. 66-летняя женщина, находясь за рулем Nissan, ехала по улице Юности. Во время поворота налево, водитель не пропустила 38-летнего мотоциклиста. Мужчина врезался в легковушку. Байкера доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

- Женщина за рулем «Ниссан» является местной жительницей, ранее 4 раза привлекалась к административной ответственности, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. По результатам освидетельствования водитель автомобиля трезва.

Сотрудники Госавтоинспекции опросили очевидцев и осмотрели место ДТП. По факту аварии назначено расследование.