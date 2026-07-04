Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию по делу экс-редактора URA.RU

Денису Аллаярову назначили пять лет колонии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба по делу экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Напомним, в апреле 2026 года журналиста признали виновным по третьей части 291 статьи УК РФ (Дача взятки должностному лицу). Ему назначили пять лет колонии общего режима, штраф в 1 200 000 рублей, а также запретили заниматься журналистикой сроком на четыре года.

Защита экс-редактора подала жалобу на решение суда. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

По версии следствия, Аллаяров переводил деньги своему дяде Андрею Карпову - бывшему начальнику уголовного розыска ОП-10.

- Карпов в период с мая 2024 года по март 2025 года получил за незаконную передачу оперативных сводок МВД взятку на общую сумму 120 тысяч рублей, - сообщали ранее в прокуратуре Свердловской области.

Отметим, что на Карпова обвиняли в получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Экс-полицейский сотрудничал со следствием. В итоге суд приговорил Карпова к 4 годам лишения свободы условно, а также взыскал с него 120 тысяч рублей в доход государства.