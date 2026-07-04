На Урале пассажирский автобус врезался в легковушку, которая стояла на обочине

Водитель автобуса не уследил за дорогой и врезался в легковушку. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области водитель пассажирского автобуса наехал на легковушку, которая стояла на обочине. Авария произошла утром 4 июля на трассе Екатеринбург - Тюмень. По данным региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель автобуса не уследил за дорогой и врезался в «Mitsubishi». В этот момент легковушка стояла с краю дороги, за ее рулем был 56-летний водитель.

- На момент ДТП в салоне автобуса маршрута №126 «Заречный — Екатеринбург» находились 10 пассажиров. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет, - отметили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр на месте аварии, а также допросили свидетелей происшествия.