Уралец, ударивший ножом знакомого возле бара, заплатит 3 миллиона за его смерть

Мужчину отправили в колонию на 9 лет. Фото: Артемовский городской суд

В Артемовском городском суде Свердловской области вынесли приговор Андрею Тунгусову. В феврале 2026 года он стоял возле местного бара со своим знакомым. Между мужчинами завязался спор, в ходе которого Тунгусов достал нож, ударил оппонента в грудь и шею. Потерпевший скончался в Артемовской ЦРБ.

Мужчине предъявили обвинение по первой части 105 статьи УК РФ (Убийство). На время следствия он находился в СИЗО. А 3 июля Тунгусову вынесли приговор.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в городском суде.

Также Тунгусов должен заплатить близким погибшего 3 миллиона рублей.