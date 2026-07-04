На Режевском тракте готово 1,2 км новой полосы обгона

Ремонтные работы ведутся на участке автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Фото: Свердловский пул

На автодороге Екатеринбург- Реж - Алапаевск продолжается ремонт трассы, после которого появятся несколько дополнительных полос движения. Специалисты работают круглосуточно: на объекте задействованы более 20 человек и 17 единиц техники. На данный момент уже готово 1200 метров новой полосы в сторону Режа.

- Капитальный ремонт разделен на несколько этапов. В этом году планируется завершить работы на участке протяженностью четыре километра, в 2027 году – 1,5 километра, в 2028 году – 0,78 километра, - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В результате трасса будет расширена с двух до четырех полос движения. Сейчас дорожники сформировали земляное полотно на участке с 22-го по 24-й километр, продолжают капитальный ремонт водопропускной трубы. Параллельно ведутся работы по строительству новой полосы на следующем участке трассы.