На Урале «Лада» врезалась в бетонную стену и загорелась

В результате аварии пострадали 4 человека. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Большом Истоке (Свердловская область) 17-летний парень сел за руль «Лады-210740». Во время движения по улице Металлистов он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение. От удара легковушка загорелась. Авария произошла в 4 утра.

В этот момент в салоне автомобиля, помимо водителя, находились три подростка и один взрослый. Их госпитализировали в больницы с травмами различной степени тяжести.

- Несовершеннолетний является местным жителем, в силу возраста водительского удостоверения не получал. Мать несовершеннолетнего пояснила, что сын отпросился погулять, о том, что он сядет за руль, не знала, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На подростка завели административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления).