Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Утром 4 июля в Свердловской области дважды объявляли режим ракетном опасности. Об этом сообщал глава региона Денис Паслер.
Первый раз ракетную опасность объявили в 5:48, однако ее отменили спустя 8 минут. Во второй раз режим ввели в 6:40. Сообщения об отбое начали приходить уральцам в 7:30 утра. Многие проснулись от звука сирены.
Также в аэропорте Кольцово с 7:10 до 7:45 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Отметим, что сегодня в Удмуртии пресекли ракетный удар по одному из местных предприятий. А в Московском регионе уничтожили 16 украинских дронов.