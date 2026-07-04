Уральцам пришли сообщения о режиме ракетной опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 4 июля в Свердловской области дважды объявляли режим ракетном опасности. Об этом сообщал глава региона Денис Паслер.

Первый раз ракетную опасность объявили в 5:48, однако ее отменили спустя 8 минут. Во второй раз режим ввели в 6:40. Сообщения об отбое начали приходить уральцам в 7:30 утра. Многие проснулись от звука сирены.

Сирена в Екатеринбурге 4 июля 2026 года

Также в аэропорте Кольцово с 7:10 до 7:45 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Отметим, что сегодня в Удмуртии пресекли ракетный удар по одному из местных предприятий. А в Московском регионе уничтожили 16 украинских дронов.